Tour, Vingegaard risponde a Pogacar: "Io favorito? No, lui"

Il danese campione in carica: "Non conta chi è il favorito, ma chi sarà il più forte alla fine".

29-06-2023 21:39

Il Tour de France è alle porte e i favoriti per la vittoria della Grande Boucle sono i soliti due: il campione in carica Vingegaard e il due volte trionfatore Tadej Pogacar. Per lo sloveno è il danese il favorito, come ha dichiarato recentemente.

Queste le parole di Pogacar: “Non ho ancora recuperato tutta la mia mobilità. Lunedì ho fatto gli esami che hanno dimostrato che due delle tre ossa rotte sono completamente guarite, ma il terzo richiede un po’ più di tempo per consolidarsi. L’obiettivo sarà vincere il Tour, anche se Vingegaard sarà il favorito. Al Delfinato ha dominato, e ha detto anche di non esserel suo massimo livello: possiamo immaginare cosa può dare al Tour”.

Questa la risposta al rivale del campione in carica Vingegaard: “Tadej dice che io sono il favorito per la vittoria finale del Tour? Potrei dire lo stesso di lui”.

E aggiunge: “In realtà non conta chi è il favorito, ma chi sarà il più forte alla fine. Vincere il Tour de France ha inevitabilmente cambiato la mia vita, ma io non sono cambiato. Mi sento bene, sono pronto. Sono dove volevo essere, vedremo tra tre settimane se basterà”.