Tra il Napoli e Gabriel c'è un ostacolo importante

Sta per volgere al termine il tormentone di mercato con protagonisti il Napoli e il Lille, già impegnati nelle scorse settimane nell’affare che ha portato Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio: nelle prossime ore, infatti, arriverà la decisione di Gabriel Magalhaes sul suo futuro.

Intervistato da ‘Talk Sport’, il presidente dei francesi, Gerard Lopez, non si è però sbilanciato su quella che sarà la scelta del difensore brasiliano. C’è infatti un ostacolo importante al trasferimento del difensore in Campania, cioè l’inserimento nella trattativa dell’Arsenal. La dirigenza dei Gunners sta provando un blitz in extremis, una mossa simile a quella fatta lo scorso anno per arrivare a Pepé. Curiosamente, anche allora i protagonisti dall’altra parte erano Napoli e Lille.

“E’ giusto dire che Arsenal e Napoli siano fortemente interessate a Gabriel – ha detto Lopez -. Al ragazzo abbiamo concesso tutto il tempo per prendere una decisione. Gli abbiamo sempre detto che non avremmo mai creato un’asta di offerte in caso di accordi simili con due o tre club. Non sono in grado di dire quale sia la sua scelta, ma è vicina. Abbiamo dato qualche consiglio a Gabriel ma preferiamo non parlarne in pubblico. Arsenal? Non dico nulla”.

OMNISPORT | 21-08-2020 08:57