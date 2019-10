Tragedia nella F1: scomparsa la figlia del pilota Jody Scheckter

Per l’ex campione di Formula Uno, Jody Scheckter, è la prova più difficile della sua esistenza come padre e come uomo: sua figlia Ila, la quinta dei suoi sei figli, è scomparsa tragicamente a soli 21 anni.

A rendere nota la terribile notizia che ha colpito l’ex pilota e la sua famiglia è stato il Daily Mail, precisando che la giovane donna sarebbe stata rinvenuta senza vita nella sua casa per “sospetta involontaria overdose”.

A rendere nota la notizia nei particolari sono stati i genitori della ragazza, attraverso un comunicato ufficiale.

“La famiglia Scheckter – si legge nella nota pubblicata dal Daily Mail – è addolorata e completamente devastata nel comunicare la scomparsa di Ila.

Due anni fa le è stato diagnosticato di punto in bianco un tumore al cervello e, successivamente, si è sottoposta ad un importante intervento. Negli ultimi mesi ha sofferto di epilessia, il che l’ha portata ad estrema ansia e paura delle convulsioni. Ha perso la sua battaglia contro la dipendenza nel tentativo di oscurare la paura ed i sentimenti che l’hanno sopraffatta. Ila ha trovato meravigliosi amici e ha avuto molto supporto dalla compagnia di Narcotics Anonymous”.

Nel settembre scorso, nonostante la malattia, con coraggio e con determinazione si è unita ai suoi cari, quattro fratelli e la giovane sorella, per celebrare a Monza il quarantesimo anniversario del titolo mondiale F1 di Jody. È stato l’ultimo momento in cui la famiglia si è ritrovata unita.

“Si era iscritta all’Università di Westminster per studiare psicologia ed aiutare le altre persone con problemi”, si legge. “A soli 21 anni Ila ci è stata portata via troppo presto ed il dolore che la nostra famiglia prova per la sua perdita è insopportabile. Ora è in pace e non soffrirà più la paura di nuove operazioni al cervello di tutto ciò che ne consegue.

Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per la perdita di una figlia, sorella e zia amata. Ci saranno prossimamente un funerale di famiglia privato ed una commemorazione per celebrare la sua breve vita”.

Jody Scheckter, campione della Ferrari

Ricordiamo che Jody Scheckter, nato ad East London in Sudafrica, è stato uno dei piloti più acclamati degli anni ’70. Vincitore di 10 Gran Premi, è stato campione del Mondo nel 1979 con la Ferrari. Nell’anno successivo il ritiro dalle corse.

VIRGILIO SPORT | 22-10-2019 09:54