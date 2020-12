Tragedia per Nino Benvenuti: il figlio Stefano si è tolto la vita

Nino Benvenuti ha perso suo figlio. Quel figlio 58enne se n’è andato e la famiglia, schiacciata da un dolore abnorme dettato dal gesto estremo e definitivo di Stefano, ha vissuto in maniera discreta il proprio dramma. Nonostante gli arresti domiciliari, che avevano alleggerito la sua condizione, qualcosa si è rotto in lui e il figlio del campione olimpico è stato ritrovato senza vita, giorni addietro, in un bosco in Carso. A dare notizia della scomparsa del figlio del campione di pugilato è stato il quotidiano triestino “Il Piccolo”, che descrive le difficoltà dell’uomo e il rapporto con papà Nino complicato, conflittuale addirittura. Anche per le scelte sbagliate.

La relazione difficile con il padre Nino Benevenuti

Finito anche per vie legali. Una relazione complicata, quella con il padre che ha segnato la personalità di Stefano Benvenuti, figlio di Nino e della prima moglie Giuliana.

L’ex campione del mondo aveva affrontato il suo primogenito anche nelle aule giudiziarie, per episodi legate ad alcuni oggetti che Stefano sosteneva gli fossero stati donati dal padre (infine restituiti), tra cui del cimeli del suo passato agonistico e una vicenda di un assegno legato incassato invece che versato sul conto della madre o consegnarlo a sua madre Giuliana per gli alimenti.

Stefano Benvenuti e la sua vita fuori dal carcere

Al momento, Stefano Benvenuti si trovava fuori dal carcere, in cui si trovava da circa due anni per una vicenda legata ai gioielli della sua ex compagna. La scorsa primavera, l’emergenza Covid gli aveva consentito di ottenere gli arresti domiciliari. Il percorso non era finito, ma qualcosa si è rotto.

VIRGILIO SPORT | 23-12-2020 17:38