Tragedia Sala, mistero sul secondo pilota

Mentre le speranze di ritrovare vivo Emiliano Sala diminuiscono sempre di più con il passare dei giorni e delle ore, si ammanta sempre più di mistero la storia del drammatico volo che avrebbe dovuto portare l’attaccante italo-argentino al Cardiff, la squadra che lo aveva appena acquistato dal Nantes per 17 milioni, cifra record per la società gallese che partecipa alla Premier League.

L’ultimo giallo riguarda il caso di un secondo pilota, David Henderson, mai partito insieme al calciatore e al primo pilota David Ibbotson, nonostante avesse passato gli ultimi controlli. Secondo quanto riportato dl quotidiano francese ‘Ouest France’, in quell’aereo doveva esserci anche Henderson, che ha preso la parola sui social network per smentire la notizia del proprio decesso, data per scontata qualora l’uomo fosse salito sull’aereo maledetto: “Contrariamente a quanto detto dalla stampa, nono sono morto! Non ero su quell’aereo”.

Ora però Henderson dovrà chiarire di fronte alle autorità il perché della propria mancata presenza a bordo. Il tutto mentre è venuta alla luce la confidenza di Ibbotson ad un amico su Facebook: “Sono un po’ arrugginito con il sistema di atterraggio”.

Era stato John Fitzgerald, responsabile delle ricerche della Channel Islands Air, a spegnere le speranze al termine della prima notte di ricerche: “Dopo tutto questo tempo, con il freddo anche della temperatura dell’acqua non mi aspetto che si possa trovare qualcuno vivo – aveva detto Fitzgerald ai media britannici – Sembra svanito nel nulla, non ci sono state comunicazioni radio prima della scomparsa dell’apparecchio dai radar”.

Nella mattinata di giovedì, intanto, sono riprese le ricerche che erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta, oltre che per la visibilità ridotta. Lo ha comunicato la polizia dell’isola di Guernsey, senza poter però nascondere il pessimismo sulla sulle possibilità di ritrovare vivo Sala e il pilota, a causa delle basse temperature dell’acqua. Le operazioni di ricerca si concentreranno sulle aree costiere.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 12:30