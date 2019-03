Transkamchatka, solo il gelo ferma Gregoretti

Si è conclusa a 100 km in linea d’aria dalla costa est della Kamtchatka, punto di arrivo prefissato per la spedizione, la traversata di Stefano Gregoretti – endurance athlete italiano – e del suo compagno Ray Zahab, che hanno scelto di fermare le slitte e di non proseguire nell’esplorazione dell’estrema penisola russa.

Una scelta ponderata e anche sofferta, ma determinata dai limiti climatici e di conseguenza territoriali imposti da Madre Natura.

Dopo 19 giorni dall’inizio della TransKamchatka, Stefano e Ray si sono trovati di fronte a una barriera invalicabile rappresentata dal fiume Zhupanova, a nord est della capitale della regione Petropavlovsk. Pur trovandosi nel periodo dell’anno più freddo e in uno dei più gelidi territori del mondo, le temperature di quest’anno si sono dimostrate anomale, rispetto alla media stagionale, e non hanno consentito ai fiumi di gelarsi e di rappresentare, quindi, una via sicura di passaggio e attraversamento. Il forte freddo di giorno e l’elevata escursione termica di notte hanno costituito per i due esploratori solo una fatica da sopportare e non un elemento naturale a supporto della spedizione.



Di strada però ne è stata fatta tanta, molta di più di quella prevista: 250 km di avanzamento in totale autosufficienza a cui si sono aggiunti circa altri 50 km di estenuante “avanti e indietro” per battere la pista lungo il bosco e tornare indietro per recuperare le slitte.



Le informazioni che si potevano raccogliere da Google Earth erano troppo imprecise e approssimative e non consentivano uno sguardo totale sul territorio. Molte volte, Stefano e Ray si sono messi in pericolo salendo sulle colline per cercare di identificare un punto lontano là in mezzo al bianco della neve che dettasse un sentiero di passaggio. Pericolo determinato principalmente dal rischio slavine, conseguenza del clima anomalo, e nemico da affrontare in tutte le fasi della spedizione.



Altra importante difficoltà è stato il necessario razionamento del cibo: l’avanzamento molto lento ha comportato anche un allungamento dei giorni di spedizione e quindi all’inevitabile consumo più ponderato delle scorte. Stefano e Ray hanno sopportato giorni di fatica consumando un solo pasto, troppo poco per lo sforzo che era da mettere in campo.



La spedizione ha confermato, quindi, tutti i suoi aspetti di imprevedibilità che ci si aspettava in una situazione di pura esplorazione, compresa la possibilità di doversi fermare per ragioni di sicurezza che vanno al di là di un obiettivo prefissato.



Decidere di fermarsi è stata una scelta obbligata e imposta dalla natura stessa: “Nell’esplorazione non c’è mai una gara, non si tratta di sfidare qualcuno o qualcosa o addirittura la natura stessa. In 19 giorni abbiamo raccolto tantissime esperienze che serviranno da scuola per le prossime spedizioni o per chi, come noi, tenterà la stessa via”, racconta Stefano Gregoretti.



Dopo tutto l’obiettivo era quello di esplorare e scoprire qualcosa di nascosto e sconosciuto.



SPORTAL.IT | 12-03-2019 12:25