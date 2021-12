Trek-Segafredo, Pedersen punta la Roubaix

22-12-2021 15:53

Dopo la delusione di quest’anno in cui non è riuscito a essere protagonista, Mads Pedersen vuole assolutamente trovare il modo di giocarsi fino in fondo le sue chance alla Parigi-Roubaix.

Sarà questo infatti uno degli obiettivi cardine della stagione del danese, motivato a cancellare il risultato del 2021 realizzando una grande prestazione nell’edizione dell’anno prossimo.

“Non puoi piangere sul latte versato. È andata male. Tornerò più forte e spero di portare a casa di nuovo una pietra. Sono solo dispiaciuto che è un’altra opportunità persa. E soprattutto ora che c’era il clima in cui io speravo da tanto tempo. Adesso devo solo sperare che piova di nuovo anche il prossimo anno” ha affermato l’ex iridato al portale danese feltet.

“La forma c’era ed era importante per me sapere di esserci in vista della Roubaix. Il fatto che sia andata male mi motiva solo ad essere di nuovo là il prossimo anno” ha proseguito Pedersen il quale poi ha affrontato anche il tema della tattica.

“Qualche anno ho fatto in un modo, qualche altro diversamente. Dipende dalla corsa e da come si svolge. Devo usare la mia forza per vincere le corse. Non c’è nulla di giusto o sbagliato. Dal momento in cui tagli per primo il traguardo non importa da quanto lontano sei partito” ha concluso il nativo di Lejre.

