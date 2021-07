Trenta tappe vinte in carriera al Giro d'Italia per Marianne Vos

La settima tappa del Giro d’Italia femminile, da Soprazocco di Gavardo a Puegnago del Garda di 109,6 km, con il paese d’arrivo era posto in cima a una salita da ripetere per ben sei volte, è stata vinta da Marianne Vos. La fuoriclasse olandese si è aggiudicata per la 30a volta in carriera una tappa del Giro Rosa battendo in volata il gruppetto delle migliori. Seconda si è classificata la campionessa italiana in carica Elisa Longo Borghini, che aveva tentato un attacco a un chilometro dall’arrivo. Terza la campionessa del mondo, l’altra olandese Anna Van der Breggen, che conserva la maglia rosa.

