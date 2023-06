Trentin, Fortunato e Tosatto pronti a nuove realtà

Si muove il ciclomercato, anche in ammiraglia. C’è fermento per il team di Cancellara

08-06-2023 18:44

Matteo Trentin dopo tre anni alla UAE Emirates è pronto a cambiare squadra. Il suo approdo dovrebbe essere il Tudor Cycling Team, il team professional svizzero guidato da Fabian Cancellara. Cambiamenti in vista anche per Lorenzo Fortunato: oggi alla Eolo-Kometa, il prossimo anno entrerebbe a far parte dell’Astana, approdando così in una squadra del World Tour. Team in cui resterà anche Mark Cavendish, questa volta come staff con un ruolo dedicato ai velocisti. Movimenti anche in ammiraglia: Matteo Tosatto sarebbe pronto a lasciare la Ineos Grenadiers per passare nel team di Cancellara. Ma anche la Trek è interessata a lui. Queste le voci di mercato riportate da gazzetta.it