Trento conquista la Coppa Cev

Mancava solo una coppa e Trento non se la è fatta sfuggire.

Superato Galatasaray la squadra di Lorenzetti si è aggiudicata la Coppa Cev, la seconda competizione più importante a livello europeo nel volley.

A istanbul, la compagine italiana rischia di lapidare il vantaggio della prima gara, vittoria per 3-0, andando sotto di due set, ma hanno la forza di cambiare marcia e conquistare il terzo e il quarto set che permettono a Trento di alzare la coppa

E’ il secondo trofeo stagionale per Trento dopo il Mondiale per Club vinto in Polonia nel mese di dicembre.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 22:40