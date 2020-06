Treviso, arriva dalla Germania il nuovo play

David Logan non intende tornare in Veneto per il secondo anno del suo contratto prima di chiudere la carriera e così la De’ Longhi Treviso non resta con le mani in mano.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il playmaker titolare sarà l'americano DeWayne Russell, 24 anni, 1.80, prelevato dai tedeschi del Crailsheim Merlins pagando un buyout.

In Bundesliga il nativo di Filadelfia era al secondo anno consecutivo con i Merlins, con medie di 14.5 punti e 6.5 assist.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 10:04