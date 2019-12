Treviso diffida di due in particolare

Francesco Tabellini, assistant coach della De’ Longhi Treviso, ha avvisato i giocatori veneti delle insidie che potrebbe portare Cantù. "E’ una squadra nel vero senso della parola – ha detto -: ha tanti giocatori che possono vestire i panni del protagonista, conta sei americani e un riferimento come Pecchia che conosciamo bene per averlo affrontato nei play off lo scorso anno con la maglia di Treviglio. Bisogna fargli i complimenti perché al piano superiore ha lo stesso impatto della A2 ed è un po’ il perno su cui ruota tutta la squadra, sarà nostro compito limitarlo il più possibile".

"Ora è arrivato un grande giocatore come Ragland, non sappiamo come si calerà nel contesto e al posto di chi giocherà, ma bisogna certamente tenerlo particolarmente d’occhio perché il talento del giocatore non è in discussione ed è molto pericoloso" ha aggiunto Tabellini.

