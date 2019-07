Treviso sempre a caccia del regista

La neopromossa De' Longhi Treviso è sempre a caccia del regista. Stando a quanto riferisce il Corriere del Veneto l'attenzione si sarebbe posta su due giocatori in particolare: Chris Wright e Jaime Smith.

Non sarà facile arrivare sia all'uno che all'altro: il primo aveva già detto no alla corte trevigiana prima di chiudere negativamente le trattative di rinnovo con Alma Trieste, il secondo, reduce dalla stagione di Sassari, non sarebbe convinto della destinazione.



SPORTAL.IT | 17-07-2019 11:39