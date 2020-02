Treviso, si ferma Jordan Parks

Jordan Parks, ala in forza alla De' Longhi Treviso, si è infortunato al ginocchio durante l'amichevole giocata fra la sua squadra e l'Allianz Pallacanestro Trieste a Ponzano.

Il giocatore è scivolato sul parquet dopo pochi minuti di gioco e ha battuto violentemente il ginocchio. Per precauzione Parks non è più rientrato in campo, e ha trascorso il resto della partita in panchina.

Secondo quanto riportato da 'La Tribuna di Treviso', Parks ha rassicurato lo staff sulle sue condizioni, che comunque saranno valutate nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 10:42