Trials Usa: mondiale stagionale di Kerley sui 100

24-06-2022 18:07

Ai Trials statunitensi di Eugene, sulla stessa pista dove il mese prossimo si disputeranno i campionati del mondo, Fred Kerley, vicecampione olimpico a Tokyo 2020 alle spalle di Marcell Jacobs nei 100, lancia un avvertimento all’azzurro stabilendo il primato del mondo stagionale sulla distanza con il crono di 9”83 in batteria e confermandosi, a meno di clamorosi colpi di scena in finale, l’avversario principale di Jacobs. Secondo tempo assoluto delle batterie per Cravont Gillespie (10″07), mentre l’iridato in carica Chris Coleman ha corso in 10″08.