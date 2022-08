Triathlon, Europei 2022: ecco i convocati dell’Italia

08-08-2022 15:44

Il triathlon a Monaco di Baviera, andrà a consegnare i propri titoli a livello continentale.

Dal 12 al 14 agosto, vedremo le prove di Elite donne, Elite uomini e staffetta mista. Tutte le gare saranno disputate su distanza standard e andranno in scena all’Olympiapark della città bavarese.

Ecco gli italiani ai nastri di partenza della manifestazione continentale nella prova individuale: tra gli uomini vedremo in azione Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti e Nicola Azzano. Per quanto riguarda il comparto femminile saranno 4 le azzurre al via: Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Luisa Iogna-Prat e Ilaria Zane. Alessio Crociani, Nicolò Strada, Carlotta Missaglia e Angelica Prestia, invece, sono convocati per la prova di staffetta sprint.

Cosa prevede il programma? Venerdì 12 agosto si inizierà con la prova femminile che scatterà alle ore 17.15, quindi sabato 13 agosto saranno di scena gli uomini alle ore 16.00, mentre il gran finale rappresentato dalla staffetta mista sarà di scena a partire dalle ore 18.00 di domenica 14 agosto.