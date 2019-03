Trieste vola, Dalmasson distribuisce i meriti

Prezioso successo per l’Alma Trieste, che sbanca il parquet di Pistoia. La squadra di Ramagli paga le tante assenze, ma soprattutto l’ottima giornata della formazione di Eugenio Dalmasson.

Il coach mestrino è raggiante al termine della gara: “I primi venti minuti sono stati prudenti, non sapevamo che squadra avremmo trovato di fronte dopo un mercato che ha cambiato molto Pistoia. Venivamo da una lunga sosta, per due quarti abbiamo fatto scelte difficili, poi ci siamo riequilibrati e abbiamo giocato bene, trovando un bel ritmo e punti importanti da tutti. É una vittoria di squadra che mi soddisfa in pieno”.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 20:45