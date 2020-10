Andrea Trinchieri mette le mani avanti. “L’Olimpia Milano è da Final Four”, assicura il coach del Bayern Monaco.

“Abbiamo una macchina nuova e dobbiamo ancora guidare molti chilometri per conoscerla – aggiunge l’ex Cantù -. Sarà una partita molto difficile, ma la nostra stagione non si concluderà venerdì sera alle 23. Non mi aspetto la partita perfetta dalla mia squadra, non siamo ancora pronti per questo: mi aspetto però il miglior sforzo che chiunque possa fare”.

OMNISPORT | 02-10-2020 12:35