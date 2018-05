Tronchetti Provera dice la sua sullo scambio Icardi-Higuain

Marco Tronchetti Provera, storico tifoso dell'Inter e amministratore delegato dello sponsor Pirelli, ha detto la sua sull’ipotesi di scambio Icardi-Higuain che sta prendendo piede in questi giorni.

Intervistato da Il Messaggero ha dichiarato: “Lasciamo che decidano Inter e Juventus. Qualunque cosa può essere usata in un negoziato. Non mi pronuncio, posso solo dire che sono due grandi giocatori. Da interista – conclude Tronchetti Provera – ho tifato per il Napoli nella corsa Scudetto, di più non potevo fare purtroppo, l’Inter non ha dato un contributo al momento opportuno”.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 19:25