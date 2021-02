Trovata morta Kasia Lenhardt, ex di Jerome Boateng: mistero cause

La scomparsa di Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, ha scosso il mondo del calcio e della moda. La 25enne modella nata in Polonia è stata trovata senza vita dalla polizia, all’interno del suo appartamento di Berlino.

Una morte improvvisa che ha gettato nello sconforto le famiglie della giovanissima modella e di Jerome, fratello di Kevin-Prince, separato a sua volta da Melissa Satta, ex velina oggi modella e opinionista.

Mistero sulla morte dell’ex di Boateng

La perdita di Kasia ha destato interrogativi inevitabili, per via dell’età, del clamore, del successo e della recente conclusione della sua tormentata relazione con Jerome, tra i calciatori più noti e importanti in Germania e non solo. Com’è morta, dunque, Kasia? Ci sono molti punti ancora oscuri e sulla vicenda le autorità di polizia non si sono ancora espresse in modo definitivo. L’ipotesi che avanza la Bild è quella del gesto volontario, ma è al momento avanzata in base a indiscrezioni e ai primi rilievi.

Il post di addio a Kasia di Jerome Boateng

Solo il 2 febbraio scorso, Boateng aveva pubblicato sui social il comunicato con cui annunciava l’addio a Kasia:

“Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng”.

