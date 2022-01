Tsitsipas in dubbio per Australian Open: “Ho ancora dolore al gomito”

03-01-2022 16:02

Torna ad essere in dubbio la partecipazione di Stefanos Tsitsipas ai prossimi Australian Open. Come rivelato dopo il k.o. contro Schwartzman in ATP Cup, il ventitreenne di Atene sta soffrendo ancora di problemi al gomito, un inconveniente questo che potrebbe spingerlo a malincuore a rinunciare al primo Slam della stagione

“Ho un po’ di dolore, è normale. Ho servito più oggi che in tutto il mese scorso. Mi sentivo stanco alla fine, ma ho cercato di evitare il dolore” ha dichiarato il tennista ellenico dopo la sfida contro il numero uno d’Argentina.

“La verità è che il mio servizio non era al livello desiderato. Le percentuali non erano per niente buone, ma non sono stato in grado di servire meglio. Non mi piacciono le scuse, ma semplicemente non riuscivo a servire al 100%, come avrei voluto” ha proseguito Tsitsipas rivelando poi come il suo programma per le prossime settimane sia tutt’altro che certo.

“Non so quali siano i miei piani futuri per gli Australian Open. Non so come si svilupperà il problema del gomito. Ho ancora un po’ di dolore. Mi piacerebbe giocare, ma davvero non so nemmeno come mi sentirò domani” ha ammesso amaro il numero 4 del mondo.

“Il giorno dopo il match di doppio contro la Georgia non riuscivo a servire, avevo molto dolore. Quindi spero solo di poter essere in campo domani e allenarmi al servizio senza dolore. Il mio obiettivo più grande, in questo momento, è avere un recupero del 100% al gomito. Ho fatto molte cose nelle ultime settimane per proteggerlo, mi concentro sulla mia salute e sul mio benessere più di ogni altra cosa in questo momento” ha chiosato Tsitsipas.

OMNISPORT