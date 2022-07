Tsitsipas: "Kyrgios è un bullo malvagio". La replica: "Non piace a nessuno"

03-07-2022 10:12

Quella tra l’australiano di origine greca Nick Kyrgios e il greco Stefanos Tsitsipas a Wimbledon non è stata una partita di tennis normale, anzitutto perché Kyrgios è un tennista completamente fuori controllo e fuori dagli schemi e perché Tsitsipas, quando gli schemi gli saltano, va letteralmente fuori di testa.

Così, quando Kyrgios, dopo un intero match giocato parlando con se stesso e beccando un warning per oscenità verbali, ha giocato un servizio da sotto, Tsitsipas non ci ha visto più e ha intenzionalmente tirato la palla verso la tribuna del Campo Numero Uno di Church Road sfiorando gli spettatori. Ecco le infuocate dichiarazioni dei due protagonisti a fine match.

“Bisogna davvero che questa cosa finisca, lui bullizza sempre l’avversario, ogni volta – ha detto Tsitsipas -. Una, due, tre volte, ok, ma poi non è più accettabile. Credo fosse un bullo anche quando andava a scuola. E a me non piacciono i bulli. Ha in sé una parte diabolica”. Questa la risposta di Kyrgios: “Io negli spogliatoi ho un bel rapporto con tutti, ho degli amici; lui invece, non piace a nessuno”.