Tsitsipas: "Riparto da zero. Berrettini non è una sorpresa"

26-12-2021 16:56

Stefanos Tsitsipas è tornato. Il numero 4 del mondo, dopo l’intervento al gomito destro, si è rivisto in campo a Dubai con Khachanov per preparare la nuova stagione. Il greco ha voglia fin da subito di tornare a essere protagonista nel circuito.

Tsitsipas, però, sa bene che non sarà semplice: “Per me è come ricominciare da zero, mi trovo ad affrontare una sfida completamente nuova – ha spiegato in esclusiva Tsitsipas ai microfoni di Sky Sport -. Sentivo dolore negli ultimi due anni ma giocavo lo stesso, finché ho deciso di operarmi in Belgio. Ho preso di nuovo in mano la racchetta una settimana fa, sono molto contento. Sto usando un muscolo che quasi non sapevo di avere perché per proteggere l’articolazione non lo stavo usando, ho cambiato stile di gioco”.

Molto probabilmente agli Australian Open, primo Slam della stagione, non ci sarà il numero uno al mondo e favorito Djokovic (il leader del ranking non ha ancora confermato di essersi sottoposto alla vaccinazione al Covid-19). Tsitsipas ha le idee chiare in merito: “Rispetto la sua scelta. Ognuno ha la libertà di decidere. Io andrò in Australia”.

Infine, Tsitsipas ha concluso l’intervista parlando della grande annata degli italiani nel tennis, soffermandosi in particolar modo su Berrettini, finalista nell’ultima edizione di Wimbledon: “Non mi ha sorpreso la crescita di Matteo, me l’aspettavo”.

OMNISPORT