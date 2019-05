Basket, tutta la volata playoff in televisione

UItimi quaranta minuti di stagione regolare per la Serie A. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea domenica sera, con tre posti nei playoff ancora da assegnare. Già sicure del loro piazzamento solamente Milano (prima), Cremona (seconda) e Venezia (terza), mentre dal quarto posto in giù ancora tutto è da decidere.

Il programma e le dirette tv della trentesima giornata: squadre in campo alle 20.45.

Happy Casa Brindisi-Dolomiti Energia Trentino (diretta Rai Sport HD ed Eurosport Player)

Umana Venezia-Germani Brescia (diretta Eurosport Player)

Oriora Pistoia-Sidigas Avellino (diretta Eurosport Player)

Segafredo Bologna-Openjobmetis Varese (diretta Eurosport Player)

Banco di Sardegna Sassari-Acqua S.Bernardo Cantù (diretta Eurosport Player)

Grissin Bon Reggio Emilia-Vanoli Cremona (diretta Eurosport Player)

Fiat Torino-VL Pesaro (diretta Eurosport Player)

AX Armani Exchange Milano-Alma Trieste (diretta Eurosport Player)

Eurosport ha annunciato che, su Eurosport 2, andrà in onda una diretta basket con tutti i campi collegati, mentre Eurosport Player farà vedere le singole partite.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 12-05-2019 11:25