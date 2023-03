Mateo Retegui, autore del gol della bandiera nella sfida tra Italia ed Inghilterra, ha diversi estimatori in giro per l'Europa. L'Inter sembra essere, però, favorita

26-03-2023 11:24

Mario Retegui è, al momento, la risposta alle perplessità di Mancini sulla penuria di attaccanti che, secondo il commissario tecnico, possano rappresentare in modo adatto le esigenze della Nazionale campione d’Europa. Il gol siglato all’esordio in azzurro nella partita persa contro l’Inghilterra, ha fatto palesare diversi estimatori dell’argentino che vorrebbero strapparlo al Tigre a partire dalla prossima stagione.

Retegui, il padre: “Molti club europei interessati a mio figlio”

Carlos Retegui, padre di Mateo e ct medaglia d’oro con l’Argentina a Rio 2016 nella disciplina dell’Hockey su prato, ha parlato alla Gazzetta dello Sport confermando l’interesse di numerosi club: “Sì, le confermo che l’hanno cercato molti club europei, l’Europa è il suo sogno ovvio. Chi? Dappertutto, interessamenti da Italia, Spagna, Germania e pure Premier League”. Mateo Retegui ha segnato 28 reti in 48 presenze nel campionato argentino con la maglia del Tigre.

Retegui, con l’Inter contatti avviati. Occhio a Milan e Roma

I primi sondaggi con Retegui sono partiti alcuni mesi fa. L’Inter ha già avuto dei contatti con il padre-agente e con i club che controllano il cartellino. In Argentina vige ancora il diritto di comproprietà ed il Tigre ha annunciato che acquisterà il 50% del suo cartellino come da accordi con il Boca Junior, pagando 2,1 milioni di euro. Oltre all’Inter, si è parlato anche dell’interesse di altri club italiani, come Milan e Roma. A gennaio, inoltre, il Boca e la famiglia di Mateo pare abbiano rispedito al mittente un possibile trasferimento all’Udinese.

Retegui, il piano per portarlo in nerazzurro

Come detto, l’Inter pare attualmente più avanti rispetto alle altre contendenti. Il Tigre ha in prestito dai Nerazzurri il 23enne Facundo Colidio, pagato dal Boca Junior 7 milioni di euro nel 2017. L’anno scorso Colidio ha portato a casa delle buone performance, con 8 gol ed 8 assist, e potrebbe essere inserito nella trattativa. Il valore di Retegui oggi si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ma se la crescita continua in modo esponenziale, il prezzo potrebbe lievitare, così come l’interesse dei club più ricchi, in particolare quelli di Premier League.