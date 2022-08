U.S Open: record di italiani nell'ultimo Slam stagionale

03-08-2022 13:14

L’ultimo Slam della stagione, lo US Open, vedrà la presenza di ben 31 tennisti italiani, 24 per il maschile, 7 per il femminile. Questo numero è un record per il tennis azzurro in un Major, a dimostrazione dell’ottimo stato di forma del nostro movimento.

Jannik Sinner (vincitore dell’Atp 250 di Umago), Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono già sicuri di accedere al Main Draw. Sono invece 19 gli azzurri che partiranno dalle qualificazioni: Agamenone, Zeppieri, Cobolli, Cecchinato, Passaro, Magri, Nardi, Darderi, Pellegrino, Travaglia, Seppi, Arnaboldi, Bonadio, Maestrelli, Brancaccio, Vavassori, Arnaldi, Marcora e Moroni.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, sicure di essere nel principale sono in quattro: Martina Trevisan, n. 24 al mondo, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Partiranno dalle qualificazioni invece Sara Errani, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto.

Si spera dunque in uno slam di successo, con Sinner che ha incassato tantissime lodi dopo Wimbledon, ed è colui al quale l’Italia si affida maggiormente per fare bella figura negli Stati Uniti.