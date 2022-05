UAE Team Emirates, Almeida sfoga la sua amarezza

27-05-2022 15:58

Si è concluso nel modo più brutto possibile il Giro d’Italia di Joao Almeida, costretto al ritiro per colpa di una positività al Covid.

“Non so nemmeno da dove iniziare. Ho il cuore gonfio di tristezza. Forse è perché sono ancora giovane e non ho mai incontrato un tale ostacolo sulla mia strada, per tempi e circostanze” ha scritto sui propri canali social il lusitano rivelando tutto il suo dispiacere

“Amo quello che faccio, è parte importante della mia vita. E amo ancora di più il Giro D’Italia, ha un significato speciale per me. Ma capisco che le battute d’arresto fanno parte del percorso e lo accetto. Per andare avanti ho sentito il bisogno di venire qui per sfogarmi, senza lamentarmi, e ringraziare tutti voi per l’instancabile supporto, soprattutto in questo momento” ha chiosato Almeda, quarto in classifica generale al momento del ritiro.