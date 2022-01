UAE Team Emirates, Soler: “Sono entusiasta di lavorare per Pogacar”

12-01-2022 15:20

Dopo tante gare disputate con la maglia della Movistar, Marc Soler da quest’anno gareggerà per la UAE Team Emirates.

Il ciclista catalano è pronto ad essere uno degli uomini di fiducia di Tadej Pogačar in questo 2022, mettendosi a completa disposizione del fenomeno sloveno. Proprio Pogacar ha, infatti, annunciato un programma che prevede il ritorno alla Grande Boucle e la Vuelta a España e il classe 1993 è stato chiamato a restare il più possibile al suo fianco nelle dure tappe di salita.

“Sono entusiasta di lavorare per lui – ha dichiarato il vincitore della Parigi – Nizza 2018, come riportato da As – Mi ha trattato molto bene, come tutto il resto della squadra al momento del mio arrivo. Proverò a fare del mio meglio perché riesca a vincere il terzo Tour consecutivo. Nelle corse in cui Tadej è al via, è ovvio che il leader sarà lui. Avrò la possibilità di provare a dimostrare il mio livello in corse come la Parigi-Nizza, la Volta Catalunya ed altre. Ho intenzione di chiedere il massimo a me stesso”.

OMNISPORT