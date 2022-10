04-10-2022 12:37

Non appende la bicicletta al chiodo Marta Bastainelli, anzi raddoppia. La ciclista ha deciso di non ritirarsi alla fine di questa stagione e ha prolungato il suo contratto con l’UAE Team ADQ fino al 2023.

La sua firma chiude quindi la squadra dell’UAE Team ADQ per il 2023 con una serie di nuovi talenti, tra cui Silvia Persico, Chiara Consonni e la canadese Oliva Baril, che si uniranno il prossimo anno. Di seguito le parole della ciclista azzurra dopo la notizia della firma, raccolte da VeloNews:

“Ho cambiato idea e sono davvero felice di continuare con la squadra, abbiamo deciso insieme che posso contribuire con la mia esperienza alla crescita delle nuove e giovani compagne” ha detto. “Vorrei concludere la mia carriera con un altro grande giro, e una vittoria, poi decideremo con la squadra l’ultimo passo della mia carriera. Nel frattempo, sono orgoglioso ed entusiasta di far parte di nuovo del progetto del team UAE ADQ. La filosofia di questa squadra è sempre stata allineata ai miei valori di condivisione delle conoscenze e di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Per l’ultimo capitolo della mia carriera darò come sempre il massimo e proverò a vincere ancora”.