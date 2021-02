UAE Tour, Ganna: “Vincere non è mai semplice"

E’ un Filippo Ganna molto contento quello che si è aggiudicato la seconda tappa dell’UAE Tour di ciclismo.

A fine gara l’azzurro è stato intervistato a caldo dalla tv internazionale: queste le sue dichiarazioni a caldo dopo il successo odierno.

“Vincere non è mai semplice, perché non sai mai come possa rispondere il corpo, che oggi è andato alla grande, sono felice sia per me che per la squadra. E’ molto strano correre nel deserto, è la prima volta per me, sono molto felice e soprattutto sono fiducioso per le prossime gare“.

Conclude l’italiano: “La cronometro è sempre un test molto importante per cercare di migliorare sempre di più. E’ sempre difficile pedalare a 55 km/h, ma ci sono riuscito e ne sono davvero felice. Vincenzo Nibali è un grande campione, è uno stimolo averlo davanti, ho provato a riprenderlo ma non ci sono riuscito“.

Domani il via della terza tappa: da Stata Manufactoring a Jebel Hafeet per un totale di 166 kilometri.

OMNISPORT | 22-02-2021 16:19