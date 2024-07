Udinese, arriva Josè Sebastiani: Marino lo paragona a Tacconi. Addio all’Inter per il figlio di Amadeus

Tempo di cambiamenti in “casa Amadeus”: papà lascia Sanremo e il figlio Josè lascia l’Inter e sceglie di continuare la sua avventura come portiere con la maglia dell’Udinese

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tempo di cambiamenti in casa Amadeus. Solo qualche mese fa il conduttore televisivo ha annunciato la separazione dalla Rai e la scelta di continuare a condurre e a fare da direttore artistico del Festival di Sanremo, ora arriva la decisione del figlio Josè Sebastiani di dire addio all’Inter e di continuare la sua carriera con la maglia dell’Udinese.

Josè Sebastiani all’Udinese: l’annuncio di Marino

Ad annunciare l’arrivo all’Udinese di Josè Sebastiani è stato l’ex direttore sportivo della squadra bianconera Pierpaolo Marino che su Twitter ha scritto: “Josè, il mio giovane Tacconi, finalmente all’Udinese. Giorno da ricordare”. Un paragone importante per il figlio di Amadeus che sarà aggregato alla squadra Under 16 della formazione friulana. Ma le parole di Marino, anche se tirano in ballo un paragone eccellente come quello con Tacconi (ora alle prese con dei problemi di salute, ndr) possono far ben sperare perché il dirigente è sempre stato un acuto scopritore di talenti.

Chi è Josè Sebastiani

Il nome completo del figlio di Amadeus è Alberto Josè Sebastiani, nato il 18 gennaio 2009 dall’amore di papà Amedeo Sebastiani e dalla mamma Giovanni Civitillo. Nelle ultime stagione ha giocato con la maglia dell’Inter e in particolare con la squadra Under 15 dei nerazzurri allenata da Luca Pedrinelli. Chi segue da vicino il calcio giovanile sottolinea che al di là del nome importante, e forse a volte anche un po’ ingombrante, José sia un portiere di ottima prospettiva anche se ha bisogno ancora di crescere soprattutto per il ruolo particolarmente delicato che ricopre.

Il nome in omaggio a Mourinho

Di certo non si può dire che Amadeus non omaggi la sua fede per l’Inter. La scelta del nome da dare a suo figlio infatti è un omaggio a uno dei personaggi più vincenti della storia della società nerazzurra: Josè Mourinho. Del resto il figlio di Amadeus è venuto al mondo proprio nell’anno in cui l’Inter dello Special One dominava il calcio in Italia e in Europa e qualche mese dopo la sua nascita è arrivato anche il momento storico del triplate. Forse del nome sarà stata invece un po’ meno entusiasta mamma Giovanna visto che si è sempre dichiarata una grande tifosa del Napoli.