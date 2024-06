Tacconi, intervento di cinque ore a Torino: la moglie Laura rompe il silenzio, come sta

La moglie dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale si è espressa su quanto accaduto, aggiornando il pubblico sullo stato di salute dell'ex giocatore oggi imprenditore

Sono trascorse poche ore dall’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto Stefano Tacconi, l’indimenticabile portiere della Juventus già colpito due anni fa da un’ischemia, chiamato a superare anche questa nuova prova.

Nella giornata di giovedì 13 giugno, infatti, Tacconi è stato operato all’Ospedale Le Molinette di Torino: un delicato e complesso intervento su cui ci aggiona la moglie Laura, intervenuta con la figlia Virginia, a Mattino 5.

Stefano Tacconi, come sta: parla la moglie Laura Speranza

Quanto emerso dalle indagini effettuate era emersa una ciriticità circolatoria importante che lo stesso Tacconi aveva deciso di rendere di dominio pubblico. L’ex estremo difensore della Juventus e della Nazionale aveva ammesso questo nuovo problema di salute, indipendente dall’ischemia che lo aveva colpito due anni fa durante un evento, nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù, aggiungendo l’imminenza del nuovo ingresso in sala operatoria.

“Il mio calvario non è ancora finito – aveva rivelato l’ex calciatore della Juventus – le ultime visite hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei trombi nelle gambe e nella vena aorta. Devono aprirmi e darmi una sistemata. Ma mi hanno promesso che tornerò come nuovo. Io mi sento come un leone con i medici che hanno detto che il mio recupero ha del miracoloso”, aveva dichiarato Stefano.

Oggi, a poche ore dall’intervento durato 5 ore ed eseguito dall’equipe del Prof. Fabio Verzini, Laura Speranza è intervenuta in diretta insieme alla figlia Virginia (la coppia ha quattro figli) per aggiornare il pubblico sulle condizioni di Tacconi. A Mattino 5, la moglie dell’estremo difensore, oggi imprenditore nel settore dei vini, ha detto:

“Ieri è stato operato alla gamba destra. E’ stata un’operazione molto lunga e rischiosa che andava fatta peerché questa vena era molto occlusa. Non abbiamo ancora visto Stefano perché si trova in rianimazione e quindi speriamo di vederlo nel pomeriggio”, aggiungendo che “Infatti il prof. Verzini era molto soddifatto dell’operazione perché si trattava di un intervento complicato e non era scontato”. Alle 13 è previsto il colloquio tra Laura e i medici che stanno seguendo l’ex campione bianconero.

L’intervento durato 5 ore

A entrare nei dettagli più tecnici, è stato lo stesso ospedale Molinette di Torino che ha specificato come Tacconi sia stato operato a causa di una “arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore)”.

In sala operatoria, l’ex portiere è rimasto cinque ore: le sue condizioni sono buone e nel primo bollettino si parla di “un buon esito clinico” con l’ex calciatore che in questo momento è “sveglio, lucido e asintomatico” ed è stato trasferito nel reparto di rianimazione dove viene tenuto costantemente monitorato.

“L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi è ricoverato all’ospedale delle Molinette per un grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro, a causa di arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore), non in relazione alla pregressa patologia – è la nota diffusa dall’Ospedale Molinette di Torino, dove è stato ricoverato -. È stato eseguito un delicato intervento innovativo di circa 5 ore, nella sala ibrida, che ha comportato una ricanalizzazione endovascolare estrema aorto iliaca e ricostruzione chirurgica della arteria femorale. L’intervento é tecnicamente riuscito con attuale buon esito clinico”, quanto si legge.

L’ischemia e la riabilitazione

Come ha tenuto a ribadire in diretta la stessa Laura, Tacconi ha intrapreso un percorso che è stato difficilissimo, addirittura estenuante se si considera come sia stato suo figlio Andrea a comprendere fin dai primi segnali la gravità delle seu condizioni dopo l’aneurisma e l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito, due anni fa.

Il suo provvidenziale intervento, l’arrivo all’ospedale di Alessandria e i ripetuti interventi eseguiti dal team del porf. Barbanera gli hanno permesso, con tutta la sua forza e la sua volontà, di tornare a riprendersi con risultati eccezionali. Ha ripreso a camminare, anche se per brevi tratti, e a parlare.

Un risultato che ha ottenuto grazie al suo attaccamneto alla vita e alla famiglia, che lo ha supportato sempre. dal primo istante, come è stato capace di fare suo figlio Andrea, sempre al suo fianco.