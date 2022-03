Udinese furente, Marino: "Non vedo falli di mano"

13-03-2022 20:42

Il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino a Dazn ha parlato dopo la gara con la Roma, che i giallorossi hanno ripreso per i capelli con un rigore nel finale di partita: “Vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente, non c’è un’immagine che mi convinca che la mia squadra oggi non abbia subito un torto. Con Di Bello venivamo da nove sconfitte consecutive, non te le fa fare neanche il peggiore degli allenatori”.

“Ultimamente raccogliamo meno, qualche volta il risultato che è meritato sfugge per episodi come quello di stasera al 94’. C’è molto da dire, quando alcuni soloni parlano da depositari della verità vorrei capire”.

