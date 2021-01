Udinese-Napoli, il pensiero di Gotti

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti non riesce a nascondere l’amarezza per il 2-1 contro il Napoli di Rino Gattuso:

“Perdere una partita al 90′ ti pesa addosso, ma noi non meritavamo di perdere. Nel primo tempo abbiamo avuto un buon livello di palleggio e idee, concedendo qualcosa ma relativamente poco al Napoli, che crea sempre, contro chiunque. La squadra non meritava di perdere, ha fatto tante cose molto bene”.

Una domanda su come ha giocato la squadra in questa occasione:

“Ha giocato una buona partita, ci ha provato, l’atteggiamento è stato giusto. Abbiamo subito un gol su rigore e uno su punizione. Siamo mancati sia col Bologna che oggi sulle punizioni a sfavore, una cosa che di solito facciamo molto bene. Non siamo stati aiutati dalla buona sorte tante volte, anche oggi. Abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo far gol parecchie volte e non ci siamo riusciti. Anche il Napoli faceva fatica a farci gol, poi perdi la partita e sei estremamente dispiaciuto nel finale”.

In ultimo la questione panchina, con il tecnico dato da molti in bilico:

“Non mi sembrerebbe, non avverto questo tipo di criticità. Ora discutendone così tanto siamo noi che muoviamo la slavina. Ci mancano dei punti che avremmo meritato in campo, questo sì”.

OMNISPORT | 10-01-2021 18:22