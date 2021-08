Udinese, Padelli si presenta

Il nuovo portiere dell’Udinese Daniele Padelli si è presentato in conferenza stampa: “Arrivo con tanta esperienza in più rispetto a 8 anni fa e sono qui per provare a trasmetterla ai miei compagni più giovani come Destiny. Cercherò di aiutare a migliorare l’approccio e la mentalità in allenamento, a 35 anni sono riuscito a vincere uno Scudetto, vuol dire che quanto ho fatto è servito per arrivare all’obiettivo”.

“Udine ce l’ho nel destino, io sono venuto qui cominciando praticamente la mia carriera in Serie A, ho giocato anche in Europa League e ho sposato una ragazza di qui. L’esordio con l’Inter l’ho fatto qui. Quando mi è arrivata la proposta sono stato felicissimo perché Udine la sento come una casa”.

OMNISPORT | 12-08-2021 14:12