Udinese: "Riaprire gli stadi è una priorità"

Qualcosa si muove verso il ritorno alla normalità dopo tanti mesi in cui gli stadi italiani sono rimasti tristemente vuoti. In occasione di Udinese-Fiorentina alla Dacia Arena c’è stato il test di re-start per la riapertura dell’impianto ai tifosi: a commentare l’esperimento il vicepresidente dei friulani, Stefano Campoccia.

“Riaprire gli stadi per il nostro mondo è una priorità. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Infront come partner strategico per la sperimentazione di questa piattaforma innovativa. In questo periodo il calcio sta soffrendo per l’assenza di pubblico e non solo per i mancati incassi, ma anche per lo spettacolo che gli spettatori sugli spalti contribuiscono ad arricchire”.

“Il messaggio che diamo è di speranza. Come sistema calcio, con questa iniziativa mostriamo la determinazione e la voglia di collaborare con chi è chiamato a mettere a punto i protocolli per convivere con il virus in sicurezza e tornare lentamente ad una vita il più possibile normale”.

OMNISPORT | 01-03-2021 11:36