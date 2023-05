Udinese: Rodrigo Becao oggetto del desiderio del Fenerbahce

Secondo il Messaggero Veneto, in Friuli sarebbe pervenuta un'offerta da 6 milioni di euro, ma il club bianconero ne vorrebbe almeno il doppio

30-05-2023 15:18

Rodrigo Becão sul piede di partenza a Udine? Sondo il Messaggero Veneto, il centrale difensivo brasiliano sarebbe entrato nelle mire di mercato del Fenerbahçe, che per averlo avrebbe inoltrato un’offerta pari a 6 milioni. Tuttavia, il club friulano ne chiederebbe almeno il doppio per il classe 1996 diventato, nel corso degli anni, una colonna portante della retroguardia dell’Udinese.

In maglia bianconera, Rodrigo Becão, giunto nell’estate 2019 dopo l’esperienza in Russia (in prestito dal Bahia) al CSKA Mosca, 127 presenze e 6 reti, da specialista del colpo di testa in area avversaria. Nei prossimi giorni sono attesi eventuali rilanci dei gialloblù di Istanbul.