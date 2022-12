Udinese: si lavora al rinnovo di Becao

22-12-2022 10:13

L’Udinese sta iniziando a recuperare giocatori nel corso della sosta programmata per i mondiali qatarioti vinti dall’Argentina degli ex De Paul e Molina. Sottil ha quindi a disposizione nuovamente Nuytinck, Udogie, Makengo e soprattutto Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano è sicuramente il profilo che più ha fatto parlare e scrivere gli appassionati friulani. Il numero 50 infatti è un pezzo fondamentale della difesa e la società bianconera sta incentivando i suoi sforzi per portare a casa il rinnovo di contratto.

Becao infatti ha attirato tantissimi interessamenti, dovuti anche al fatto che, con un contratto in scadenza al 2024, l’Udinese dovrà calmierare la richiesta economica per il cartellino, che probabilmente in circostanze diverse sarebbe ancora più alta rispetto agli attuali 20 milioni richiesti. Il progetto di Pozzo sarebbe, dunque, di portare a casa un “gentlemen agreement” come nel caso di De Paul, con un rinnovo per un anno che avrebbe poi portato alla cessione all’Atletico Madrid.