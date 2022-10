08-10-2022 14:25

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è in testa alla classifica a pari punti con il Napoli a quota 20, l’Udinese è subito dietro a 19. Le due grandi rivelazioni di questo inizio di campionato si affronteranno ora domenica alle 15 nel match della Dacia Arena valido per la nona giornata di Serie A. Andrea Sottil ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “L’Atalanta è una bellissima realtà così come l’Udinese: domani sarà una grande partita“.

“Anche noi stiamo facendo un gran percorso. Entrambe le squadre hanno sempre avuto giocatori top, ma qui abbiamo l’ambizione di far bene sempre perché c’è tutto – ha aggiunto Sottil -. La motivazione viene dal lavoro duro e le due squadre arrivano con questa classifica perché lo meritano“.