Udinese, Sottil: "Non rimprovero nulla ai miei, torneremo a vincere"

07-01-2023 20:53

Il tecnico dell’Udinese Sottil è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il ko contro la Juventus: “Partita giocata a viso aperto, equilibrata, siamo stati alti, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la Juventus è cresciuta, c’era da aspettarselo. Ma dovevamo essere più cattivi. La sensazione dal campo è che la squadra fosse in partita e non in difficoltà. Non posso però recriminare nulla ai ragazzi“.

Adesso sono però nove le partite senza vittoria per l’Udinese: “Non vedo una squadra diversa: i ragazzi non sono mai stati al di sotto delle prestazioni. Vero, manca la vittoria, ora abbiamo recuperato tutta la rosa e potremo alzare ancora la condizione fisica di quei giocatori che sono stati parecchio fuori. Vogliamo lavorare sereni e sono sicuro che torneremo a vincere“, ha concluso Sottil.