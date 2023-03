Udinese, Success: "Devo tutto alla famiglia Pozzo"

L'attaccante nigeriano ha dedicato parole al miele nei confronti della presidenza friulana

06-03-2023 17:27

Parole al miele da parte di Isaac Success verso l’Udinese. L’attaccante nigeriano, già nell’orbita della presidenza Pozzo on le maglie di Granada e Watford, ha spiegato al magazine ufficiale del club friulano:

“E’ stato tutto bello sin da quando sono arrivato. Mister Sottil mi ha dato fiducia riscoprendo le mie qualità e io mi ci sono dedicato per aiutare la squadra sotto tutti gli aspetti, lavorando duro. I Pozzo non sono semplicemente una proprietà, per me sono una vera e proprio famiglia. Mi accompagnano da 10 anni di carriera, da quando ero giovanissimo. Non è usuale avere un tipo di rapporto così profondo con una proprietà nel calcio, è un qualcosa che davvero apprezzo e per la quale sono molto riconoscente”.