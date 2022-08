Udinese: Walace sogna un ritorno in Brasile

17-08-2022 17:46

Il futuro di Walace ad Udine è tutt’altro che scontato. Il portale Tutto Udinese riporta che il centrocampista bianconero avrebbe voglia di tornare in Brasile, ma al momento non vi sono i presupposti necessari poiché non sono pervenute molte offerte al tavolo della dirigenza friulana. Il carioca era stato cercato dal Flamengo prima che tale club chiudesse per Pulgar, e per questo motivo la trattativa è ora bloccata nonostante la volontà del centrocampista di tornare a giocare in patria e le buone prestazioni realizzate con la maglia dell’Udinese.

