Udinese,Sottil: "Contro l'Inter abbiamo meritato"

18-09-2022 15:49

Il tecnico dell’Udinese Sottil ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria per 3-1 dei friulani sull’Inter alla Dacia Arena di Udine. L’Udinese ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A: 16 punti nelle prime sette gare giocate come nel 2000/01.

Queste le parole di Sottil:

“Udinese prima in Serie A? Sono davvero fiero, a parte la classifica, che oggi ci godiamo. Questa formazione merita la graduatoria che ha e ha meritato il successo di oggi contro i nerazzurri, contro cui abbiamo giocato a viso aperto mettendoli in difficoltà. I giocatori sono fantastici, mi seguono, hanno aggressività e fame e giocano un ottimo calcio. Si vince 3-1 contro l’Inter con cattiveria, determinazione e meritando largamente. Ci siamo anche difesi molto bene”.