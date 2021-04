UEFA, Ceferin: "La Superlega è una proposta orribile. Agnelli? Un bugiardo"

Non è un momento facile per il calcio mondiale. Lo Tsunami della Superlega sta infatti preoccupando i massimi vertici della Uefa e il presidente Aleksander Ceferin, tuona proprio contro la Superlega: “Non posso che sottolineare come in questo momento la UEFA e il mondo del calcio – afferma il numero uno a margine del Comitato Esecutivo di oggi – siano uniti contro la proposta egoistica di pochi club motivati dall’avidità e da nient’altro. Siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso”.

Per la Uefa,non è solo una questione di soldi, per quanto riguarda invece l anascita della nuova proposta si…

“L’Uefa distribuisce il 90 per cento dei ricavi reinvestendoli nel movimento. Per l’Uefa non è solo una questione di soldi, per la Superlega sì. Fa gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualcuno questo concetto non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche”.

La nascita della Superlega è uno schiaffo in faccia a chi ama il calcio.

“Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche le varie società, tranne quei 12 club. Dico grazie ai governi. Questa idea è uno sputo sul viso di quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio”.

Novità importanti e allo stesso tempo drammatiche per quanto riguarda le nazionali: “I calciatori che parteciperanno alla Super Lega non giocheranno né il Mondiale né in Europa. Non potranno rappresentare le squadre nazionali”.

Infine il presidente Ceferin, spara a pallettoni contro Agnelli, nuovo vicepresidente della Superlega: “Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli ho parlato sabato e mi ha detto che erano solo voci, poi ha spento il telefono. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo”

OMNISPORT | 19-04-2021 15:14