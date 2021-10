UEFA, il calcio femminile contro il Mondiale ogni due anni

Il calcio femminile europeo si schiera contro la proposta della FIFA di far giocare la Coppa del Mondo ogni due anni invece che ogni quattro. In un comunicato congiunto tra UEFA e diverse leghe europee, il calcio femminile esprima la sua posizione in merito, sostenendo che il nuovo regolamento “avrebbe un profondo impatto sportivo, economico, sociale e molti altri impatti dannosi che altereranno fondamentalmente il corso e lo sviluppo del gioco femminile”.

Poi continua: “Il rapporto simbiotico tra tutte le parti del calcio mondiale richiede una riflessione dettagliata e ponderata prima di raggiungere qualsiasi decisione definitiva sul futuro del calendario internazionale delle partite maschili e femminili. Ad oggi questo processo non ha ancora avuto luogo. La riforma aggiungerà ulteriore congestione al calendario maschile (e femminile) con più tornei finali maschili che ostacoleranno la visibilità e la crescita delle competizioni giovanili femminili, di club e nazionali e dei campionati nazionali femminili in tutto il mondo“.

