UEFA Women's Euro 2022, Millie Bright esalta la vittoria delle britanniche

21-07-2022 13:39

Il difensore dell’Inghilterra Millie Bright ha sottolineato la versatilità della sua squadra dopo la coraggiosa vittoria in rimonta per 2-1 contro la Spagna nei tempi supplementari del quarto di finale degli Europei femminili di mercoledì.

Parlando con i media dopo il risultato, Bright ha parlato della gara, molto diversa rispetto alle recenti batoste subite dall’Irlanda del Nord (5-0) e dalla Norvegia (8-0).

“Fa tutto parte del gioco e ci si trova di fronte a sfide diverse”, ha detto. “Anche in questo caso sapevamo che avrebbero avuto molto possesso di palla. Dovevamo trovare un modo diverso per vincere e, come ho già detto, abbiamo segnato molti gol. Ma si tratta di essere concreti quando si hanno queste occasioni. Penso che i giocatori che erano in campo e quelli che sono entrati lo abbiano fatto in modo eccellente. Penso che, ovviamente, abbiamo dovuto fare i conti con il fatto di non avere spesso la palla e di dover stare molto stretti in difesa. Poi, quando abbiamo avuto la palla, abbiamo capito come usarla, come punirli e come lavorare sui loro punti deboli. Ma sì, si trattava solo di cercare di correre un po’ senza fare errori, e ovviamente sapevamo di avere questa pressione”. Credo che tutti siano consapevoli del tempo a disposizione e del punteggio. Ma sì, credo che per noi sia stato fondamentale rimanere uniti come squadra, sapere cosa dovevamo fare ed eseguirlo”.

Bright ha parlato anche dell’atmosfera che si respira all’interno dell’Amex Stadium, affermando di sentire la pressione, ma di “amare ogni minuto”.

“Probabilmente è stata una delle più grandi notti della mia carriera”, ha detto. “Il fatto che sia il nostro Europeo di casa e che ci siano tutti i tifosi e l’atmosfera che si respira è incredibile. Tutti continuano a parlare della pressione che c’è su di noi, ma noi ci godiamo ogni momento, ci godiamo i tifosi. Nel calcio ai massimi livelli la pressione c’è sempre, quindi l’abbiamo affrontata tutti in passato, e sì, ci stiamo godendo ogni minuto”.