UEFA Women's Euro 2022, Olanda: Vivianne Miedema positiva al Covid-19

12-07-2022 20:53

La stella dell’Olanda Vivianne Miedema è risultata positiva al COVID-19, cosa che di fatto la esclude dalla partita del Gruppo C con il Portogallo di domani.

Miedema ha segnato 14 gol in 22 presenze in Women’s Super League per l’Arsenal, seconda classificata, la scorsa stagione, un numero di reti superato solo da Sam Kerr del Chelsea (20).

La venticinquenne, considerata una delle migliori giocatrici del calcio femminile, ha anche segnato l’incredibile cifra di 94 gol in 112 presenze con l’Olanda, diventando la capocannoniera olandese di tutti i tempi.

La Miedema ha esordito sabato a Euro 2022, con un pareggio per 1-1 con la Svezia, ma il coronavirus le impedirà di affrontare il Portogallo.

Un aggiornamento dall’account Twitter degli Oranje recita: “Vivianne Miedema è purtroppo risultata positiva al COVID-19 e sarà quindi in isolamento per i prossimi giorni. Quando non avrà più alcun sintomo e i test saranno negativi, potrà rientrare il suo posto nella selezione”.

Miedema ha segnato 11 gol per l’Olanda da quando l’allenatore Mark Parsons ha assunto l’incarico l’anno scorso (nessuna giocatrice olandese ne ha di più) e ha segnato quattro reti anche nell’ultima edizione degli Euro femminili nel 2017 vinti proprio dalle olandesi, compresa una doppietta nella vittoria finale per 4-2 sulla Danimarca.

Non è ancora chiaro se l’attaccante dell’Arsenal sarà in grado di tornare in campo domenica, quando l’Olanda concluderà la sua fase a gironi del Gruppo C contro la Svizzera a Bramall Lane.