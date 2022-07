UEFA Women's Euro: Lucy Bronze: "L'infortunio di Putellas è una cosa devastante"

07-07-2022 19:42

Lucy Bronze ha definito “devastante” la perdita del Pallone d’Oro Alexia Putellas, un colpo sia per la giocatrice, che per la Spagna e per il calcio femminile nel suo complesso.

La stella inglese Bronze, che diventerà compagna di squadra di Putellas nella prossima stagione dopo aver recentemente firmato per il Barcellona, è convinta che la 28enne si riprenderà dalla cocente delusione di Euro 2022.

Putellas, che ha segnato 27 gol in 100 presenze con la Roja, ha riportato un infortunio al legamento crociato anteriore durante l’allenamento di martedì e non prenderà parte al torneo, con le Furie Rosse che debutteranno domani contro la Finlandia.

“La rottura al legamento crociato anteriore è una cosa devastante”, ha detto Bronze. “La mia vecchia compagna di squadra, Dzsenifer Marozsan, ha subito lo stesso infortunio poco prima del torneo, e ora anche Alexia. Ovviamente è una delle migliori giocatrici al mondo – la migliore al mondo in questo momento – e una delle mie future compagne di squadra. Per il calcio femminile vogliamo le migliori giocatrici in campo. Sono sicura che tornerà subito al Barcellona, che vorrà farla tornare in campo e in forma. Sono sicura che tornerà a giocare per il Barca il prima possibile, e la Coppa del Mondo arriverà l’anno prossimo, quindi ha ancora molto tempo e molti palcoscenici per brillare”.

Le padrone di casa dell’Inghilterra hanno esordito con una vittoria per 1-0 sull’Austria all’Old Trafford, davanti a quasi 70.000 tifosi.