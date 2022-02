Ufc, Adesanya ancora campione dei medi

13-02-2022 12:41

Israel Adesanya non si ferma più. Il campione dei pesi medi Ufc ha sconfitto Robert Whittaker al termine di 5 round per decisione unanime. Un verdetto non gradito all’avversario, che ha commentato: “Ho fatto quello che dovevo fare, non capisco il verdetto”.

Per Adesanya 11 vittorie di fila nei pesi medi Ufc di cui 4 difese del titolo. Il combattente nigeriano, che in carriera ha perso solo una volta (per il titolo dei mediomassimi contro Blachowicz), si conferma così il re dei medi e uno degli uomini più dominanti negli sport da combattimento. Difficile pensare ora come ora che il suo impero possa crollare.

I risultati

Israel Adesanya (c) b. Robert Whittaker Decisione (unanime) (48–47, 48–47, 49–46)

Tai Tuivasa b. Derrick Lewis KO (colpo di gomito) 2 1:40

Jared Cannonier b. Derek Brunson KO (ground and pound) 2 4:29

Renato Moicano b. Alexander Hernandez Submission (rear-naked choke) 2 1:23

Bobby Green b. Nasrat Haqparast Decisione (unanime) (30–27, 30–27, 30–27)

OMNISPORT