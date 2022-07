UFC, Drake scommette una somma enorme in UFC 276 a Las Vegas

02-07-2022 22:22

Il grande rapper Drake non è nuovo a scommettere quando si tratta di eventi sportivi. L’artista si diverte come molti altri a scommettere, tanto che una volta ha annunciato un’enorme scommessa sull’esibizione di Odell Beckham Jr al Super Bowl LVI – si dice che in quell’occasione abbia puntato 1,26 milioni di dollari.

Drake, che il mese scorso ha pubblicato il suo nuovo album “Honestly, Nevermind”, ha scommesso ancora una volta su Israel Adesanya (21-1-0), che questa notte difenderà il suo titolo dei pesi medi contro Jared Cannonier all’UFC 276 di Las Vegas.

Drake ha detto a ‘The Last Stylebender‘ in una videochiamata: “Sai che ho messo un milione di dollari, non stavo giocando. Il ritorno dell’investimento è molto”.

Adesanya ha un record formidabile e ha difeso con successo la sua cintura dei pesi leggeri contro Robert Whittaker, Marvin Vettori, Paulo Costa e Yoel Romero.

Jan Blachowicz è l’unico che è riuscito a batterlo, quando Adesanya è salito di categoria per combattere per il titolo dei pesi massimi leggeri nel marzo 2021.

Anche Alexander Volkanovski difenderà il suo titolo dei pesi piuma contro Max Holloway nel co-main event alla T-Mobile Arena.